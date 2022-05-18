Тухель: «Галлахер и Броя могут остаться в следующем сезоне, всё зависит от них»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что воспитанники клуба Конор Галлахер и Армандо Броя на предсезонной подготовке получат шанс остаться в клубе на следующий сезон.

«Броя и Галлахер получат свой шанс на предсезонной подготовке. Всё будет зависеть от них. Если они готовы выступать за основы, то они непременно останутся в следующем сезоне», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Галлахер в этом сезоне играл на правах аренды за «Кристал Пэлас», где отметился 8 голами и 3 ассистами, а также был номинирован на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ. Что касается Брои, албанец закрепился в основе «Саутгемптона» и забил 6 голов в чемпионате Англии.