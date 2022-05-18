Тухель признал, что Кристенсен может больше не сыграть за «Челси»

По словам наставника «Челси» Томаса Тухеля, центральный защитник Андреас Кристенсен может пропустить оставшиеся матчи сезона.

26-летний футболист пропустил финал Кубка Англии против «Ливерпуля», при этом, как сообщается, не был травмирован.

«У него были свои причины, которые останутся между нами, – заявил Тухель на сегодняшней пресс-конференции. – Не думаю, что он не хочет играть за «Челси» – в субботу он действительно не мог выйти на поле. Я не знаю, смогу ли задействовать его в четверг и в эти выходные», – рассказал немецкий специалист.

Напомним, что Андреас Кристенсен согласовал переход в «Барселону». Датчанин отказался продлевать истекающий контракт с «Челси».