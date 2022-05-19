Канте: «Этот сезон был для нас полон взлётов и падений»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте оценил уровень выступлений своей команды в нынешнем сезоне. Француз отметил, что по ходу текущей кампании футболисты «синих» прошли сквозь множество взлётов и падений.

«У нас было много взлётов и падений, но к тому же у нас были моменты счастья, когда мы смогли отметить новые титулы и поделились позитивными эмоциями с болельщиками», – цитирует француза издание Football Daily.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. «Синие» также дошли до двух кубковых финалов, где одинаково уступили «Ливерпулю» в серии пенальти.