«Бавария» о поражении «Челси» в финале Лиги чемпионов 2012 года: «Даже спустя 10 лет нам сложно описать те эмоции»

Мюнхенская «Бавария» вспомнила о домашнем финале Лиги чемпионов 2012 года на «Альянц Арене» против лондонского «Челси», где подопечные Юппа Хайнкеса проиграли в серии пенальти. Сегодня этому матчу исполняется ровно 10 лет.

«Даже сейчас, спустя 10 лет после финала, нам трудно описать эмоции, которые мы испытывали в тот вечер», – говорится в посте официальной страницы «Баварии» в социальных сетях.

Напомним, что в той игре против «Челси» подопечные Хайнкеса открыли счёт на 83-й минуте благодаря голу Томаса Мюллера, но затем Дидье Дрогба сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Затем состоялась серия пенальти, по итогам которой «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.