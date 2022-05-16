Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрамович отказывается идти на компромисс с правительством по поводу продажи «Челси»

16 Мая 2022 • 19:30 Комментировать (1)
Челси
...
Лестер
1.37 4.70 9.00
19.05 22:00

Действующий владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказывается идти на компромисс с правительством Великобритании в вопросе по поводу продажи клуба. По информации The Telegraph, Абрамович отказывается получать деньги за продажу на счёт третьего лица. Правительство настаивает на этом, так как хочет удостовериться, что средства пойдут на благотворительность.

Напомним, что ранее консорциум во главе с Тоддом Бёли был близок к покупке «Челси» за сумму околов трёх миллиардов фунтов. У клуба есть временная лицензия на футбольную деятельность, которая истекает 31 мая.

По сведениям источника, правительство Великобритании обвиняет Абрамовича в том, что он пытается стянуть «Челси» ко дну. В случае задержки процесса передачи клуба новому владельцу, участие «синих» в следующем розыгрыше АПЛ будет под вопросом

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
19:43 · Англия. Премьер-лига
Силва, де Брёйне и Марез номинированы на звание лучшего игрока сезона в «Манчестер Сити» 1
19:30 · Англия. Премьер-лига
Абрамович отказывается идти на компромисс с правительством по поводу продажи «Челси» 1
19:22 · Англия. Чемпионшип
17-летний игрок «Блэкпула» стал первым за 32 года футболистом, признавшимся в гомосексуализме в Великобритании 2
19:07 · Англия. Премьер-лига
Правительство Великобритании пока отказывается выдавать «Челси» лицензию на продажу
18:59 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы хотим играть в Лиге чемпионов»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича заявил, что футболист не заинтересован возвращаться в Россию
17:49 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Левандовски в «Челси» 1
16:57 · Англия. Премьер-лига
Агенты Погба сейчас находятся в Турине на встрече с представителями «Ювентуса»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» проиграл 18 из 19 последних матчей против «Арсенала»
16:45 · Англия. Премьер-лига
Журналист Жюльен Лоренс: «Возможно, Левандовски будет легче перейти в «Челси»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Фабиньо очень быстро восстанавливается»
16:01 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» официально объявит Макларена и ван дер Гаага на следующей неделе
15:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп поделился надеждами на финал Лиги чемпионов 1
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предлагает Ориги 4 миллиона евро в год
Все новости
Рекомендуем