Абрамович отказывается идти на компромисс с правительством по поводу продажи «Челси»

Действующий владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказывается идти на компромисс с правительством Великобритании в вопросе по поводу продажи клуба. По информации The Telegraph, Абрамович отказывается получать деньги за продажу на счёт третьего лица. Правительство настаивает на этом, так как хочет удостовериться, что средства пойдут на благотворительность.

Напомним, что ранее консорциум во главе с Тоддом Бёли был близок к покупке «Челси» за сумму околов трёх миллиардов фунтов. У клуба есть временная лицензия на футбольную деятельность, которая истекает 31 мая.

По сведениям источника, правительство Великобритании обвиняет Абрамовича в том, что он пытается стянуть «Челси» ко дну. В случае задержки процесса передачи клуба новому владельцу, участие «синих» в следующем розыгрыше АПЛ будет под вопросом