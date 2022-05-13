«Борнмут» хочет арендовать защитника «Челси» Колвилла

Вернувшийся в АПЛ «Борнмут» летом намерен усилить свою оборону с помощью центрального защитника лондонского «Челси» Леви Колвилла, который на данный момент выступает на правах аренды за «Хаддерсфилд».

По информации Daily Mail, главный тренер «Борнмута» Скотт Паркер был впечатлён выступлениями Колвилла в нынешнем сезоне Чемпионшипа за «Хаддерсфилд», поэтому наставник «вишенок» хотел бы пригласить защитника в свою команду.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель может оставить Колвилла в основной команде на следующий сезон на фоне проблем с позицией центрального защитника.