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Тухель рассказал о своём отношении к социальным сетям

16 Мая 2022 • 01:56 Комментировать
Челси
...
Лестер
19.05 22:00

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о том, как социальные сети влияют на футболистов.

По словам немецкого наставника, социальные сети – один из главных источников нездорового давления, оказываемого на игроков после их неудач. Эта тема особенно актуальна для «Челси» после поражения в финале Кубка Англии от «Ливерпуля» в серии пенальти.

«Я не понимаю социальные сети. Они оказывают огромное влияние на людей, и я этого не понимаю, – цитирует Тухеля Mirror. – У меня нет аккаунтов в социальных сетях, и это помогает мне сохранить здоровье. Нахождение там представляет серьёзную угрозу для всех публичных личностей», – отметил 48-летний специалист.

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Челси Томас Тухель
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