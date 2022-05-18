У Кунде есть договорённость с «Челси»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде уже согласовал условия личного контракта с лондонским «Челси». По информации Низара Кинселлы, теперь команда Томаса Тухеля должна договориться с андалузским клубом о сумме компенсации за француза.

Отмечается, что Кунде согласовал контракт с «Челси» ещё в конце прошлого лета. Лондонцы могли купить француза ещё тогда, но «Севилья» в итоге отказалась отпускать своего футболиста менее, чем за 80 миллионов евро.

По сведениям источника, летом «Севилья» будет требовать за защитника сборной Франции около 60 миллионов евро. Владельцы «Челси» готовы выделить эту сумму, так как футболист очень нравится главному тренеру Томасу Тухелю.