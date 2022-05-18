Новые владельцы «Челси» рассматривают трансфер 6 футболистов

Консорциум Тодда Бёли, который сейчас ожидает одобрения сделки по покупке «Челси» от правительства Великобритании, хочет поддержать главного тренера клуба Томаса Тухеля новыми трансферами в летнее межсезонье.

По информации Низара Кинселлы, на радаре у лондонского клуба находятся 6 футболистов – Преснел Кимпембе, Йошко Гвардиол, Хосе Хименес, Деклан Райс, Орельен Чуамени и Марк Кукурелья, которым также интересуется «Манчестер Сити».

Отмечается, что «Челси» хочет купить в это межсезонье двух центральных защитников на замену Андреасу Кристенсену и Антонио Рюдигеру. Также клуб рассматривает вариант с приобретением двух латералей и одного центрального полузащитника.