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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роджерс – о Варди: «Я думаю, он настоящая икона «Лестера»

17 Мая 2022 • 20:58 Комментировать (1)
Челси
...
Лестер
1.38 4.70 9.00
19.05 22:00

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс положительно высказался о нападающем команды Джейми Варди.

«Я думаю, что он настоящая икона Лестера и лиги.

Я думаю, что его путь, когда он пришел в профессиональный футбол в 25 лет и забил свой первый гол в Премьер-лиге в 27 лет, проложен не в пустую. Он продолжает оказывать влияние на команду, Варди является уникальным футболистом», - цитирует Роджерса BBC.

35-летний Варди проводит 10-й год в команде. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах в чемпионате Англии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Лисы» в перенесённом 22-м туре встретятся против «Челси».  


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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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