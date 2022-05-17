Роджерс – о Варди: «Я думаю, он настоящая икона «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс положительно высказался о нападающем команды Джейми Варди.

«Я думаю, что он настоящая икона Лестера и лиги.

Я думаю, что его путь, когда он пришел в профессиональный футбол в 25 лет и забил свой первый гол в Премьер-лиге в 27 лет, проложен не в пустую. Он продолжает оказывать влияние на команду, Варди является уникальным футболистом», - цитирует Роджерса BBC.

35-летний Варди проводит 10-й год в команде. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах в чемпионате Англии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Лисы» в перенесённом 22-м туре встретятся против «Челси».