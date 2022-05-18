Вернер и Ковачич пропустят матч против «Лестера»

Футболисты лондонского «Челси» Тимо Вернер и Маттео Ковачич не смогут помочь своей команде в предпоследнем туре АПЛ против «Лестера». Матч между «пенсионерами» и «лисами» состоится завтра вечером.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что Вернер получил травму на разминке перед финалом Кубка Англии с «Ливерпулем», из-за чего не смог выйти на поле даже с замены. Матео Ковачич травмировался ещё в матче с «Лидсом», но затем хорват восстановился и провёл на поле около 60 минут в матче против «Ливерпуля».

Напомним, что «Челси» достаточно набрать одно очко в двух последних турах АПЛ для того, чтобы обеспечить себе третье место в чемпионате.