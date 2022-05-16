Тухель ответил, сможет ли «Челси» конкурировать с «Ливерпулем» и «Сити» в ближайшие годы

Наставник «Челси» Томас Тухель считает, что его клуб вряд ли сможет достичь уровня двух ведущих грандов английского футбола в обозримом будущем.

«Полагаю, это невозможно. Они [«Манчестер Сити» и «Ливерпуль»] усиливают свой состав с каждым трансферным окном, а мы, кажется, теряем ключевых игроков, – приводит слова немецкого наставника лондонцев The Mirror. – Нас покинут Рюдигер и Кристенсен, так что это действительно тяжело. Мы уже испытываем трудности с сокращением отставания от этих клубов».

«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на 20 и 16 очков соответственно.