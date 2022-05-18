Компания Whale Fin в следующем сезоне станет спонсором лондонского «Челси». Логотип организации должен заменить на рукаве футболки клуба Hyundai, который ранее разорвал сотрудничество с «пенсионерами» из-за санкций.

По информации журналиста Низара Кинселлы, Whale Fin будет платить «Челси» около 35 миллионов евро за сезон. Таким образом, контракт команды Тухеля с финансовой организацией станет одним из самых дорогих в чемпионате среди спонсоров, изображённых на рукаве команд.

Напомним, что в следующем сезоне «Челси» также наверняка будет играть с новым титульным спонсором на футболках. Команда, скорее всего, разорвёт контракт с компанией Three.