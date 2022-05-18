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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Я не хочу судить сезон «Челси» по двум проигранным сериям пенальти»

18 Мая 2022 • 19:40 Комментировать
Челси
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Лестер
1.37 4.80 8.50
19.05 22:00

Наставник «Челси» Томас Тухель постарался оценить успехи своей команды в нынешнем сезоне на сегодняшней пресс-конференции перед матчем с «Лестером».

«Я вовсе не хочу судить сезон «Челси» по двум проигранным сериям пенальти. Да, мы здесь, чтобы выигрывать трофеи. Но это не уменьшает наши заслуги за выход в финалы. В субботу мы играли на равных с одной из лучших команд мира, но нам есть куда расти», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что в этом сезоне «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Клуб сумел дойти до двух кубковых финалов, но в Лиге чемпионов вылетел в четвертьфинале от мадридского «Реала».

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Челси Томас Тухель
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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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