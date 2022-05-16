Журналист Жюльен Лоренс: «Возможно, Левандовски будет легче перейти в «Челси»

Журналист издания ESPN Жюльен Лоренс намекнул на то, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски этим летом может оказаться в лондонском «Челси». Источник считает, что поляку, возможно, будет легче присоединиться к «синим», чем к «Барселоне», которая ведёт переговоры по трансферу уже несколько недель.

«Может быть, Левандовски перейдёт в «Челси». До введения ссанкций его агент Пини Захави держал в уме вариант с «Челси», так как у него хорошие отношения с Романом Абрамовичем. Но сейчас всё иначе. Но не исключено, что Левандовски будет легче перейти в «Челси», – сказал журналист.