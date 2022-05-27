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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман распознал талант Педри за две тренировки

27 Мая 2022 • 00:58 Комментировать
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Бывший наставник «Барселоны» Рональд Куман рассказал о том, как проходило его знакомство с Педри.

«Когда мне рассказали о нём впервые, я даже не знал его. Но после первых двух тренировок Педри в «Барселоне» я понял, что у этого игрока отличное будущее. Мне хватило двух тренировок, чтобы это понять.

В той предсезонке я сказал, что нам нужно оставить его в команде: «Педри не должен уходить, потому что скоро он станет игроком стартового состава». В итоге так и случилось», – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Педри дебютировал за «Барселону» в сентябре 2020 года под руководством голландца. На тот момент полузащитнику было 17 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Педри
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