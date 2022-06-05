Руководство «Барселоны» намерено применить санкции к своему нападающему

«Барселона» намерена расстаться с нападающим команды Мартином Брайтвайтом, сообщает Sport.es.

По информации источника, 31-летний датчанин не желает покидать каталонский клуб, блокируя переговоры. Руководство «сине-гранатовых» недовольно поведением датчанина и уже оповестило агента игрока о намерении применить к нему жёсткие санкции.

Действующий контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Брайтвайт провёл в составе «Барселоны» четыре матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.