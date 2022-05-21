Люк де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»

Нидерландский нападающий Люк де Йонг дал понять, что он не хочет уходить из «Барселоны». Де Йонг появился в каталонской столице во времена Рональда Кумана, однако его игровые козыри, безусловно, очень важные, не столь нужны при той игре, которую продвигает Хави Эрнандес, нынешний тренер «Барселоны». Тем не менее, в этом году де Йонг все равно не раз доказывал свои способности, забив несколько очень важных голов.

- Не хочу покидать клуб. Готов остаться, даже если придется чаще всего оставаться в запасе. Все равно буду стараться быть полезным. Очень люблю болельщиков «Барселоны», - пояснил голландец в интервью Cadena Ser.