Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Люк де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»

21 Мая 2022 • 04:06 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.05 4.05 3.15
22.05 23:00

Нидерландский нападающий Люк де Йонг дал понять, что он не хочет уходить из «Барселоны». Де Йонг появился в каталонской столице во времена Рональда Кумана, однако его игровые козыри, безусловно, очень важные, не столь нужны при той игре, которую продвигает Хави Эрнандес, нынешний тренер «Барселоны». Тем не менее, в этом году де Йонг все равно не раз доказывал свои способности, забив несколько очень важных голов.

- Не хочу покидать клуб. Готов остаться, даже если придется чаще всего оставаться в запасе. Все равно буду стараться быть полезным. Очень люблю болельщиков «Барселоны», - пояснил голландец в интервью Cadena Ser.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Люк Де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Райо Вальекано 2:4 Леванте 2.03 3.70 3.60
окончен Реал Мадрид 0:0 Бетис 1.69 4.40 4.60
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
04:06 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»
01:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не перейдёт в «Реал»: об этом сообщил Перес в раздевалке команды
00:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Карьера Иско в «Реале» подошла к концу»
00:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Марсело ещё не прощается с «Реалом»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» - главный претендент на Депая
00:16 · Испания. Ла Лига
Марсело вплотную приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге
00:15 · Испания. Ла Лига
Футболки с фамилией «Левандовски» уже можно купить в официальном магазине «Барселоны»
00:06 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» повторил свой антирекорд
20 Мая
23:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не смог забить «Бетису», «Леванте» ярко попрощался с Ла Лигой
23:44 · Испания. Ла Лига
Хоакин проводит свой 600-й матч в Ла Лиге
22:52 · Испания. Ла Лига
«Леванте» повторил собственный антирекорд
22:28 · Испания. Ла Лига
Бэйл отсутствует в составе «Реала» на последний матч сезона в Ла Лиге
22:15 · Испания. Ла Лига
«Сельта» нуждается в Пуче
21:48 · Испания. Ла Лига
Куман: «Больше не возглавлю ни один клуб»
21:32 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги рассказал, перейдёт ли Мбаппе в «Реал» 1
Все новости
Рекомендуем