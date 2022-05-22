Маркос Алонсо намерен уйти из «Челси», переговоры с «Барселоной» продолжаются

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо не планирует оставаться в клубе на следующий сезон.

Контракт испанца истекает через год, однако игрок не намерен ни продлевать контракт, ни дожидаться истечения срока договора – он по-прежнему планирует уйти в ближайшее время. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний защитник продолжает личные переговоры с «Барселоной», которая пока не обсуждала с «Челси» стоимость вероятного трансфера.

Маркос Алонсо выступает за «синих» с 2016 года. На его счету 212 поединков за «Челси», 29 забитых мячей и более 20 результативных передач во всех турнирах.