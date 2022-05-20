Хави назвал имена футболистов, с которыми «Барселона» расстанется летом

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, на чью помощь он не надеется в следующем сезоне.

По данным испанского издания Mundo Deportivo, Хави не рассчитывает на защитников Оскара Мингесу, Рики Пуча и Самюэля Юмтити. Форвард Мартин Брайтвайт тоже не нужен испанскому наставнику.

23-летний Мингеса сыграл в текущем сезоне 26 матчей за команду и отметился двумя голевыми передачами, его контракт рассчитан до лета 2023 года. Его стоимость оценивается в 9 млн евро.

22-летний Пуч сыграл 17 матчей за «Барселону» и забил один гол. Действующее соглашение с испанцем истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

28-летним Юмтити вышел на поле в сезоне-2021/22 лишь один раз. Прошлым летом «Барселона» планировала отдать футболиста в аренду в «Бенфику» и другие клубы, но игрок отказался.

30-летний Брайтвайт принял участие в пяти матчах за каталонский клуб, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

По итогам текущего сезона «Барселона» гарантировала себе второе место в турнирной таблице Ла Лиги.