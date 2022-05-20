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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал имена футболистов, с которыми «Барселона» расстанется летом

20 Мая 2022 • 21:02 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.05 4.05 3.15
22.05 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, на чью помощь он не надеется в следующем сезоне.

По данным испанского издания Mundo Deportivo, Хави не рассчитывает на защитников Оскара Мингесу, Рики Пуча и Самюэля Юмтити. Форвард Мартин Брайтвайт тоже не нужен испанскому наставнику.

23-летний Мингеса сыграл в текущем сезоне 26 матчей за команду и отметился двумя голевыми передачами, его контракт рассчитан до лета 2023 года. Его стоимость оценивается в 9 млн евро.

22-летний Пуч сыграл 17 матчей за «Барселону» и забил один гол. Действующее соглашение с испанцем истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

28-летним Юмтити вышел на поле в сезоне-2021/22 лишь один раз. Прошлым летом «Барселона» планировала отдать футболиста в аренду в «Бенфику» и другие клубы, но игрок отказался.

30-летний Брайтвайт принял участие в пяти матчах за каталонский клуб, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

По итогам текущего сезона «Барселона» гарантировала себе второе место в турнирной таблице Ла Лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ла Лига Самуэль Юмтити Мартин Брайтвайт Рики Пуч Оскар Мингеса
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