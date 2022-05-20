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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дест летом может продолжить карьеру в АПЛ

20 Мая 2022 • 21:31 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.05 4.05 3.15
22.05 23:00

Защитник «Барселоны» Серджино Дест не смог закрепиться в команде и, вероятнее всего, покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, Дест может продолжить карьеру в английских клубах: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Кроме того, утверждается, что за игрока также поборются итальянские клубы «Рома» и «Наполи».

21-летний голландец пополнил состав «Барселоны» осенью 2020 года. За всё время он сыграл за каталонский клуб 72 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Действующее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 18 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ла Лига Серджино Дест
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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