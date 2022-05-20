Дест летом может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «Барселоны» Серджино Дест не смог закрепиться в команде и, вероятнее всего, покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, Дест может продолжить карьеру в английских клубах: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Кроме того, утверждается, что за игрока также поборются итальянские клубы «Рома» и «Наполи».

21-летний голландец пополнил состав «Барселоны» осенью 2020 года. За всё время он сыграл за каталонский клуб 72 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Действующее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 18 млн евро.