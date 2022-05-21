Левандовски всё ещё ждёт, что «Бавария» согласится отпустить его в «Барселону»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски до сих пор ожидает решения своего клуба относительно своего будущего. Напомним, что у игрока остаётся один год по контракту с немецким клубом, но поляк хочет уйти уже этим летом, чтобы присоединиться к каталонской «Барселоне».

По информации от Фабрицио Романо, агент Левандовски Пини Захави всё ещё находится в тесном контакте с руководством «Барселоны». Каталонцы пытаются убедить «Баварию» отпустить футболиста в летнее межсезонье.

Напомним, ранее Левандовски заявил, что, возможно, уже отыграл свой последний матч в футболке «Баварии». Намерения форварда покинуть команду также подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.