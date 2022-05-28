Маркос Алонсо договорился с «Барселоной»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо согласовал контрактные условия с «Барселоной».

Как уже сообщалось, 31-летний испанец твёрдо намерен покинуть лондонский клуб ради возвращения в Ла Лигу, а личные переговоры с «Барселоной» находятся в продвинутой стадии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли согласия. Судьба перехода зависит от трансферного запроса «Челси».

Контракт Маркоса Алонсо с «синими» истекает через год, поэтому каталонцы рассчитывают заполучить фулбека по сниженной цене.

В нынешнем сезоне воспитанник мадридского «Реала» отыграл 46 матчей за «Челси», отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.