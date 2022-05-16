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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невеш настроен на переход в «Барселону»

16 Мая 2022 • 09:39 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
22.05 19:30

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш хочет перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, португалец мечтает выступать в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что главный тренер каталонцев Хави видит в Невеше замену 33-летнему Серхио Бускетсу.

В текущем сезоне 25-летний Невеш провёл в составе «волков» 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что состав «Барселоны» может пополнить другой представитель АПЛ бразилец Рафинья.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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