Невеш настроен на переход в «Барселону»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш хочет перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, португалец мечтает выступать в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что главный тренер каталонцев Хави видит в Невеше замену 33-летнему Серхио Бускетсу.

В текущем сезоне 25-летний Невеш провёл в составе «волков» 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что состав «Барселоны» может пополнить другой представитель АПЛ бразилец Рафинья.