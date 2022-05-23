«Барселона» проиграла «Вильярреалу»

В ночь на понедельник завершился чемпионат Испании матчами с участием команд, которые претендовали на медали. Немотивированная «Барселона» играла против такого же «Вильярреала» и не смогла порадовать болельщиков голами, несмотря на обилие моментов. А вот коллектив Унаи Эмери дважды поймал противника на контратаках и победил со счетом 2:0. Голы в активе Альфонсо Педрасы и Мойсеса Гомеса.