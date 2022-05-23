«Барселона» проиграла «Вильярреалу»

В ночь на понедельник завершился чемпионат Испании матчами с участием команд, которые претендовали на медали. Немотивированная «Барселона» играла против такого же «Вильярреала» и не смогла порадовать болельщиков голами, несмотря на обилие моментов. А вот коллектив Унаи Эмери дважды поймал противника на контратаках и победил со счетом 2:0. Голы в активе Альфонсо Педрасы и Мойсеса Гомеса.
Протокол игры
|41'Педраса Альфонсо (0:1)
|55'Гомес Мойсес (0:2)
Тер Штеген Марк-Андре•Алвес Даниэл 81' (Мингеса Оскар ( 81') •Араухо Рональд•Ленгле Клеман•Альба Жорди • 65'Де Йонг Френки•Бускетс Серхио • 59'Гави 45' 71' (Депай Мемфис ( 71') •Траоре Адама 57' (Фати Ансу ( 57') •Обамеянг Пьер-Эмерик 57' (Дембеле Усман ( 57') •Торрес Ферран 71' (Пуч Рикард ( 71')
Рульи Херонимо•Марио Гаспар 68' (Орье Серж ( 68') •Альбиоль Рауль•Торрес Пау II•Педраса Альфонсо 83' (Чуквезе Саму ( 83') •Гомес Мойсес 83' (Пенья Рубен ( 83') •Капу Этьен•Парехо Даниэль • 45'Тригерос Мануэль 68' (Эступиньян Первис ( 68') •Ло Чельсо Джовани•Алькасер Пако 68' (Джексон Николас ( 68')
22 мая. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).