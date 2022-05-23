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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» проиграла «Вильярреалу»

23 Мая 2022 • 00:55 Комментировать (1)
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

В ночь на понедельник завершился чемпионат Испании матчами с участием команд, которые претендовали на медали. Немотивированная «Барселона» играла против такого же «Вильярреала» и не смогла порадовать болельщиков голами, несмотря на обилие моментов. А вот коллектив Унаи Эмери дважды поймал противника на контратаках и победил со счетом 2:0. Голы в активе Альфонсо Педрасы и Мойсеса Гомеса.

Протокол игры  
Барселона 0:2Вильярреал
  41'Педраса Альфонсо (0:1)
  55'Гомес Мойсес (0:2)
Тер Штеген Марк-АндреАлвес Даниэл  81' (Мингеса Оскар (  81') Араухо РональдЛенгле КлеманАльба Жорди   65'Де Йонг ФренкиБускетс Серхио   59'Гави   45'  71' (Депай Мемфис (  71') Траоре Адама  57' (Фати Ансу (  57') Обамеянг Пьер-Эмерик  57' (Дембеле Усман (  57') Торрес Ферран  71' (Пуч Рикард (  71')
Запасные: Де Йонг ЛюкБрайтвайт МартинБальде АлехандроЮмтити СамуэльОрельяна АлехандроКаревич ЛазарТенас Арнау
Рульи ХеронимоМарио Гаспар  68' (Орье Серж (  68') Альбиоль РаульТоррес Пау IIПедраса Альфонсо  83' (Чуквезе Саму (  83') Гомес Мойсес  83' (Пенья Рубен (  83') Капу ЭтьенПарехо Даниэль   45'Тригерос Мануэль  68' (Эступиньян Первис (  68') Ло Чельсо ДжованиАлькасер Пако  68' (Джексон Николас (  68')
Запасные: Манди АиссаАльварес ИкерМорено ХерардИборра ВисентеАсенхо СерхиоДиа Булайе
22 мая. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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окончен Осасуна 0:2 Мальорка 3.15 3.25 2.35
окончен Гранада 0:0 Эспаньол 1.40 4.70 8.50
окончен Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М 2.80 3.25 2.60
окончен Барселона 0:2 Вильярреал 2.20 3.85 3.20
окончен Севилья 1:0 Атлетик Б 2.95 3.25 2.50
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