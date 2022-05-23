Агент Глеба: «Лучше бы выбрали «Баварию», но он очень хотел в «Барселону»

Белорусский полузащитник Александр Глеб в 2008 году приходил в «Барселону» с большими надеждами, но там как раз сменился тренер, и Глеб остался не у дел. Его агент вспоминает, что советовал игроку выбрать другое направление, но тот очень хотел поиграть за «Барселону».

- Венгеру он очень нравился, и к Глебу начали проявлять интерес «Бавария» и «Барсесона». У меня были сомнения по поводу «Барселоны», я советовал ему подумать о «Баварии». Но Алекс очень хотел поиграть с Месси, Иньестой и Анри. Райкард и Бегиристайн также очень хотели его в «Барселоне», но затем появился Гвардиола, которому Глеб показался бесполезным, - рассказал в интервью SPOX Ульрих Фербер.