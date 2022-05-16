Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» может продать де Йонга, чтобы подписать Левандовски

16 Мая 2022 • 18:36 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
2.25 3.90 2.80
22.05 23:00

Каталонская «Барселона» может расстаться со своим полузащитником Френки де Йонгом в следующее трансферное окно. Отмечается, что продажа нидерландца может освободить место для приглашения нападающего Роберта Левандовски.

По информации журналиста Джейсона Бёрта, каталонская «Барселона» сейчас не может позволить себе трансфер Левандовски из-за финансовых проблем. Ситуацию могла бы разрешить продажа де Йонга, который, к тому же получает большую зарплату.

Напомним, что де Йонга ранее связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», где игрок может воссоединиться со своим бывшим тренером по «Аяксу» Эриком тен Хагом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
18:36 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может продать де Йонга, чтобы подписать Левандовски
18:20 · Германия. Бундеслига
Нкунку – второй француз в истории, получивший приз лучшему игроку Бундеслиги 1
17:49 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Левандовски в «Челси» 1
17:45 · Германия. Бундеслига
Нкунку признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
16:45 · Англия. Премьер-лига
Журналист Жюльен Лоренс: «Возможно, Левандовски будет легче перейти в «Челси»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» видит в Мане замену для Гнабри
15:40 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Шахтёра» Мудрик: Хочу перейти в «Байер»
14:57 · Германия. Бундеслига
Директор «Боруссии» Дортмунд Кель: «Мы хотели бы продлить контракт с Мукоко»
14:54 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн хочет заполучить Калайджича
10:12 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» собирается выкупить защитника «Арсенала»
09:50 · Германия. Бундеслига
Капитан «Витесса» перейдёт в «Унион Берлин»
09:08 · Германия. Бундеслига
Мэр Севильи о финале Лиги Европы: «Город готов к приезду фанатов»
07:40 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может заменить Мбаппе форвардом из Бундеслиги
00:27 · Германия. Бундеслига
Фавр может вернуться к рулю мёнхенгладбахской «Боруссии»
00:20 · Германия. Бундеслига
Тедеско выиграл 60% матчей в «РБ Лейпциге», это лучший показатель за всю историю клуба
Все новости
Рекомендуем