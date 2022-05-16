«Барселона» может продать де Йонга, чтобы подписать Левандовски

Каталонская «Барселона» может расстаться со своим полузащитником Френки де Йонгом в следующее трансферное окно. Отмечается, что продажа нидерландца может освободить место для приглашения нападающего Роберта Левандовски.

По информации журналиста Джейсона Бёрта, каталонская «Барселона» сейчас не может позволить себе трансфер Левандовски из-за финансовых проблем. Ситуацию могла бы разрешить продажа де Йонга, который, к тому же получает большую зарплату.

Напомним, что де Йонга ранее связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», где игрок может воссоединиться со своим бывшим тренером по «Аяксу» Эриком тен Хагом.