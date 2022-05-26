Куман: «Я проделал хорошую работу в «Барселоне»

Бывший наставник «Барселоны» Рональд Куман в очередной раз вспомнил свою работу в каталонском клубе, которая завершилась увольнением.

«Всегда больно, когда у тебя не получается закончить начатое. Думаю, люди, разбирающиеся в футболе и знающие экономическую ситуацию в «Барселоне», признают, что я проделал хорошую работу, – цитирует голландца Mundo Deportivo. – Я не хочу говорить, что всё было отлично или плохо – думаю, что отработал хорошо в кризисной для клуба ситуации. Надеюсь, «Барселона» вернётся и станет прежней. Как тренер, я сделал всё возможное», – заявил Куман.

Напомним, что Рональд Куман был уволен из «Барселоны» в ноябре 2021 года. Его место занял Хави Эрнандес.