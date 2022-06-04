«В два раза больше, чем «Бавария»: в «Барселоне» рассказали о колоссальных тратах на зарплаты

Футбольный функционер Эдуард Ромеу, занимающий пост вице-президента каталонской «Барселоны», рассказал о назревающем сокращении зарплатной ведомости в команде.

«Наш зарплатный фонд составляет 560 миллионов евро, это в два раза больше, чем у «Баварии». У «Реала» он равняется 400 миллионам. Поэтому мы намерены провести переговоры с игроками по уменьшению зарплат. Общение с каждым из них будет индивидуальным. Самые дорогие контракты будут обсуждаться в первую очередь», - передает слова функционера Yahoo Sport.

Минувший сезон чемпионата Испании «сине-гранатовые» завершили на втором месте, уступив золото мадридскому «Реалу».