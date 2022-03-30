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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги сомневается, что «Барселона» подпишет звездного игрока летом

30 Марта 2022 • 18:30 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.50 7.00
03.04 22:00

Президент чемпионата Испании (Ла Лиги) Хавьер Тебас не уверен в том, что «Барселона» сможет приобрести звездного футболиста в летнее трансферное окно.

«Прежде чем они смогут это сделать, нужно сделать много шагов, и в «Барселоне» знают, что они из себя представляют сейчас», — приводит слова Тебаса Football Espana.

Напомним, летом 2021 года Ла Лига не разрешила «Барсе» подписать новый контракт с форвардом Лионелем Месси из-за нагрузки на зарплатную ведомость. После чего этим же летом аргентинец перешел в «ПСЖ», за который будет выступать до 2023 года.

«Барселона» в нынешнем сезоне Примеры сыграла 28 матчей, набрала 54 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании.  

В рамках 30-го тура Ла Лиги команда Хави сыграет против «Севильи» и в случае победы каталонцы смогут выйти на второй место в турнирной таблице чемпионата Испании. Встреча пройдет на «Камп Ноу» 3 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Ла Лига Хавьер Тебас
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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