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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави придётся летом сделать выбор между Дембеле и Траоре

22 Марта 2022 • 17:08 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.50 4.40 6.20
03.04 22:00

«Барселона» по-прежнему переживает финансовый кризис, и это означает, что летом Хави придется пожертвовать некоторыми из игроков, дабы более-менее сбалансировать ситуацию. Как сообщает Marca, прежде всего, речь о выборе между Усманом Дембеле и Адама Траоре - одному из них летом все-таки придется уйти. Дембеле предлагают новый контракт, но его условия не совсем устраивают французского вингера. По поводу Траоре ситуация другая - он сдан в аренду, но «Барселона» может выкупить его за тридцать миллионов евро, и это будет чувствительной покупкой для нынешнего бюджета каталонского суперклуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Адама Траоре Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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