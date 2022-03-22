Хави придётся летом сделать выбор между Дембеле и Траоре

«Барселона» по-прежнему переживает финансовый кризис, и это означает, что летом Хави придется пожертвовать некоторыми из игроков, дабы более-менее сбалансировать ситуацию. Как сообщает Marca, прежде всего, речь о выборе между Усманом Дембеле и Адама Траоре - одному из них летом все-таки придется уйти. Дембеле предлагают новый контракт, но его условия не совсем устраивают французского вингера. По поводу Траоре ситуация другая - он сдан в аренду, но «Барселона» может выкупить его за тридцать миллионов евро, и это будет чувствительной покупкой для нынешнего бюджета каталонского суперклуба.