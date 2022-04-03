«Барселона» объявила состав на матч с «Севильей»

В центральном матче тридцатого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» примет дома «Севилью», онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте. Это прямое сражение за второе место в чемпионате, в то время как первое место занимает мадридский «Реал». Накануне матча «Барселона» объявила свой стартовый состав на эту игру. Связка Дембеле - Обамеянг снова начнет матч с первых минут, в то время как Адама Траоре остался в запасе.

«Барселона»: Тер Штеген, Пиуе, Араухо, Бускетс, Дембеле, Алвес, Педри. Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Обамеянг.