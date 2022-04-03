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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на матч с «Севильей»

03 Апреля 2022 • 21:40 Комментировать
Барселона
0:0
Севилья
1.48 4.30 7.10
1-й тайм

В центральном матче тридцатого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» примет дома «Севилью», онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте. Это прямое сражение за второе место в чемпионате, в то время как первое место занимает мадридский «Реал». Накануне матча «Барселона» объявила свой стартовый состав на эту игру. Связка Дембеле - Обамеянг снова начнет матч с первых минут, в то время как Адама Траоре остался в запасе.  

«Барселона»: Тер Штеген, Пиуе, Араухо, Бускетс, Дембеле, Алвес, Педри. Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Обамеянг.

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Барселона Севилья
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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окончен Гранада 2:2 Райо Вальекано 2.75 3.05 2.80
окончен Валенсия 0:0 Кадис 1.98 3.30 4.15
Идет 21 минута Барселона 0:0 Севилья 1.70 3.95 5.00
04.04  22:00 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.76 3.80 4.80
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