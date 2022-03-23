Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В возрасте 98 лет скончался бывший президент «Барселоны»

23 Марта 2022 • 00:21 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.50 4.40 6.40
03.04 22:00

Не стало Раймона Карраско - бывшего президента «Барселоны», который ушел в мир лучший в возрасте 98 лет. Он родился в 1924 году в Барселоне, и все время был одним из «кулес» - поклонником клуба. В конце 60-х годов смог устроиться на работу в качестве управленца в клубе, на тот момент находившемся в продолжительном кризисе.

В 1977 году он на полгода стал временным президентом клуба, и это было бурное для Испании время после смерти диктатора Франко, многое изменившей в испанском обществе. Вследствие выборов 1978 года его сменил на посту президента Хосеп Нуньес.

Редакция «Евро-Футбола» скорбит вместе с родными и близкими Раймона Карраско.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Раймон Карраско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
00:21 · Испания. Ла Лига
В возрасте 98 лет скончался бывший президент «Барселоны»
22 Марта
23:50 · Англия. Премьер-лига
Названы самые высокооплачиваемые тренеры Европы
23:42 · Испания. Ла Лига
В матче с «Севильей» Хави предоставит отдых целому ряду важных футболистов
22:40 · Испания. Ла Лига
Окружение Дембеле готово начать отношения с «Барселоной» с «чистого листа»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» рассталась с главным тренером
21:55 · Испания. Ла Лига
Педри возьмёт десятый номер в сборной Испании
20:32 · Испания. Ла Лига
Юсте: «Не исключаю, что продлим контракт с Дембеле»
20:24 · Испания. Ла Лига
Эден Азар недоволен положением в «Реале» 3
19:51 · Испания. Ла Лига
Стоичков: «Я бы не стал продлевать контракт с Дембеле»
19:12 · Англия. Премьер-лига
Артета дал Обамеянгу хорошую характеристику при переходе в «Барселону»
19:04 · Испания. Ла Лига
Советник президента «Барселоны» о трансферах Месси и Холанна: «Нет ничего невозможного»
18:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уверена в том, что Дембеле уйдет в «ПСЖ»
18:14 · Италия. Серия А
Кесси подпишет с «Барселоной» четырехлетний контракт
18:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» начала переговоры по трансферу Рафиньи
18:00 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» зарабатывает больше всех в Ла Лиге
Все новости
Рекомендуем