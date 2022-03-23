В возрасте 98 лет скончался бывший президент «Барселоны»

Не стало Раймона Карраско - бывшего президента «Барселоны», который ушел в мир лучший в возрасте 98 лет. Он родился в 1924 году в Барселоне, и все время был одним из «кулес» - поклонником клуба. В конце 60-х годов смог устроиться на работу в качестве управленца в клубе, на тот момент находившемся в продолжительном кризисе.

В 1977 году он на полгода стал временным президентом клуба, и это было бурное для Испании время после смерти диктатора Франко, многое изменившей в испанском обществе. Вследствие выборов 1978 года его сменил на посту президента Хосеп Нуньес.

Редакция «Евро-Футбола» скорбит вместе с родными и близкими Раймона Карраско.