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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселону» напрягает возраст Левандовски

29 Марта 2022 • 15:50 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.50 7.00
03.04 22:00

Нет никаких сомнений в игровых качествах польского нападающего Роберта Левандовски, которого многие называют лучшим в мире на данный момент. Неудивительно, что им интересуется «Барселона», но тут возникает дилемма - каталонцы не хотят тратить слишком много денег на игрока, который определенно заслуживает их на данный момент.

Именно потому, что Левандовски уже немолод по футбольным меркам - в этом году ему исполнится тридцать четыре года, напоминает El Mundo Deportivo, «Барселона» пока что не объявила о соглашении с ним, и переговоры продолжаются. 

Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года, и продлевать его Роберт не спешит, так как финансовые аспекты предложения ему не совсем по душе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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