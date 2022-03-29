«Барселону» напрягает возраст Левандовски

Нет никаких сомнений в игровых качествах польского нападающего Роберта Левандовски, которого многие называют лучшим в мире на данный момент. Неудивительно, что им интересуется «Барселона», но тут возникает дилемма - каталонцы не хотят тратить слишком много денег на игрока, который определенно заслуживает их на данный момент.

Именно потому, что Левандовски уже немолод по футбольным меркам - в этом году ему исполнится тридцать четыре года, напоминает El Mundo Deportivo, «Барселона» пока что не объявила о соглашении с ним, и переговоры продолжаются.

Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года, и продлевать его Роберт не спешит, так как финансовые аспекты предложения ему не совсем по душе.