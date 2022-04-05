«Барселона» не проигрывает в чемпионате уже 14 туров - это лучшая подобная серия на данный момент в Европе

«Барселона» обыграла «Севилью» и вышла на второе место в чемпионате Испании - отставание от «Реала» составляет девять очков, но команда Хави набрала ход и не проигрывает в матче чемпионата Испании уже четырнадцать туров. В последний раз это случилось четвертого декабря прошлого года в матче против «Бетиса».

Это наилучшая подобная серия в пяти главных европейских чемпионатах на данный момент. За это время «Барселона» одержала десять побед и четырежды сыграла вничью, были забиты тридцать четыре мяча и нанесены 214 ударов по воротам соперников.