Бывший партнер Адамы Траоре: Он очень быстр, но при этом всегда опаздывает

Есть футболисты, у которых хронически возникают проблемы с дисциплиной, и одним из них является Адама Траоре. Выступающий сейчас за «Барселону» Адаима создает море проблем защитникам на своем правом фланге атаки, но при этом никогда не может вовремя явиться на тренировку. Так утверждает его бывший партнер по команде «Мидлсбро» - Стюарт Даунинг.

- Если говорить о самом отпетом «опоздальщике», то это Адама Траоре. Отличный игрок, который понятия не имеет о дисциплине. Он не умел водить автомобиль, не было прав, катался на скутере, жил рядом с базой - но всегда опаздывал! Однажды он забыл что-то дома, пошел домой и так и не вернулся, а у нас был матч! Пришлось играть без него. Мы пытались ему помогать, настраивали будильник на телефоне, но это не всегда помогало ему, - пояснил Даунинг, слова которого цитирует Ladbrokes.