Пуйоль напутствовал женскую команду «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

Мы уже не раз сообщали о беспрецедентных успехах женской команды «Барселоны», и накануне ответного четвертьфинального матча в рамках женской ЛЧ проведать и напутствовать команду явился известный боец - Карлес Пуйоль.

Бывший капитан «Барселоны» рассказал девушкам о том, как важно добиваться успеха в футболке «блауграны» и выкладываться для этого на всю программу, как делал он сам в бытность игроком каталонского клуба, познав и горечь неудач, и вкус самых эффектных побед.

- Уделяйте внимание деталям, они делают всю разницу - озвучил главный секрет Пуйоль.

В первом матче женская команда «Барселоны» обыграла соперниц со счетом 3:1.