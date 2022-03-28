Рауль: «Хави становился тренером ещё когда играл»

Бывшая звезда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес похвалил наставника каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса. По его словам. Хави является прирожденным тренером, и это проявлялось еще в бытность его игроком «Барселоны». Успехи Хави не являются сюрпризом для Рауля, который попытался объяснить их природу.

- Хави стал тренером еще в бытность игроком. Он очень хорош сейчас. Это микс хорошего настоящего и великолепного будущего. Время все расставит по местам. Страсть - его главный козырь. Уверен, что он добьется больших успехов, - заявил Рауль, слова которого цитирует испанское издание Marca.