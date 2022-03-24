Хорди Кройф: «Игроки готовы на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Советник правления «Барселоны» Хорди Кройф признался, что ради перехода в клуб игроки готовы отказаться от более выгодных финансовых условий.

«Барселона» – по-прежнему особенный клуб. Ради перехода к нам игроки готовы идти на понижение зарплаты. Они знают, что могут заработать больше денег в других местах, но это не мешает им выбирать «Барселону». Все футболисты, которых мы подписали в январе, приложили определённые усилия ради прихода сюда», – рассказал Кройф в интервью Guardian.

«Барселона» планирует провести активную трансферную кампанию летом, несмотря на финансовые трудности. Так, например, каталонцы не отказываются от идеи покупки Эрлинга Холанна, надеясь соблазнить его спортивными составляющими проекта.