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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хорди Кройф: «Игроки готовы на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

24 Марта 2022 • 20:53 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.50 4.40 6.50
03.04 22:00

Советник правления «Барселоны» Хорди Кройф признался, что ради перехода в клуб игроки готовы отказаться от более выгодных финансовых условий.

«Барселона» – по-прежнему особенный клуб. Ради перехода к нам игроки готовы идти на понижение зарплаты. Они знают, что могут заработать больше денег в других местах, но это не мешает им выбирать «Барселону». Все футболисты, которых мы подписали в январе, приложили определённые усилия ради прихода сюда», – рассказал Кройф в интервью Guardian.

«Барселона» планирует провести активную трансферную кампанию летом, несмотря на финансовые трудности. Так, например, каталонцы не отказываются от идеи покупки Эрлинга Холанна, надеясь соблазнить его спортивными составляющими проекта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хорди Кройф
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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