«Барселона» выиграла в шестом подряд туре Ла Лиги, возглавив погоню за «Реалом»

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Севилью».

Воскресную программу чемпионата Испании закрывали «Барселона» и «Севилья», занимающие вторую и третью строчки турнирной таблицы соответственно. Борьба за чемпионство с «Реалом» выглядит слегка натянутой. Соперники уступали мадридцам по 12 очков, так ещё и рубились между собой на «Камп Ноу». Для Хави, в последнем матче растоптавшего тот же «Реал» (4:0), было очень важно щёлкнуть по носу и второго прямого конкурента.

Состав каталонцев угадывался. Усман Дембеле расцветает в последнее время, француз выиграл место в старте у Адамы Траоре. Две другие позиции в атаке по традиции заняли Обамеянг и Торрес. В центре поля Педри, Де Йонг и Бускетс, в обороне Алвес, Альба, Пике. Фамилии, ласкающие слух каталонского болельщика. В составе «Севильи» особые чувства к «Барселоне» питал Иван Ракитич, отыгравший в Каталонии пару сезонов.

На бумаге состав «Барселоны» смотрелся уж очень грозно. Но на поле всё складывалось не так гладко, как можно было вообразить. Пауза на матчи сборных слегка разрушила игровые связи, как это часто бывает с фаворитами. Команда Хави владела ситуацией, владела инициативой, вроде бы хорошо двигалась, но моментов не создавала вовсе. Даже подходы к воротам Буну неприятными можно было считать с натяжкой.

Первый тайм прошёл совсем без опасных моментов, а на старте второй половины встречи вдруг взбодрилась «Севилья». Рекик в жёсткой борьбе отобрал мяч у Алвеса и разогнал контратаку, которую после дриблинга Окампоса завершал Ламела. Эрик плотно пробил с линии штрафной площади, но тер Стеген был начеку. И одним уколом «Севилья» не ограничилась. Следующий контрвыпад обязан был завершаться ударом Окампоса по пустым воротам, но чуть сильнее дозволенного забросил мяч Хесус Навас.

«Барселона» же первый момент создала только по истечении часа игры. Усман Дембеле накрутил Рекик на правом фланге и зряче прострелил в центр штрафной площади. Ферран Торрес завершил атаку ударом в касание из убойной позиции, но не смог пробить Яссина Буну. Почувствовала «Барса» запах крови, в концовке матча навалившись знатно. Буну вновь выручил, из-под перекладины достав удар Араухо, воспользовавшегося классным кроссом Дембеле.

Был момент, когда уже и кипер не спасал «Севилью». Опять Дембеле выдал чёткий навес от правого углового флага, а пробил в угол Пике. Буну не доставал, однако мяч врезался в перекладину. Каталонское давление всё-таки сказалось. Гиперактивный Дембеле нашёл Педри на дуге штрафной площади, а молодой испанец на паузах и замах уложил трёх соперников, а затем пробил в «шестёрку» - 1:0.

Яссин Буну затем совершил ещё один суперсейв, так и не позволив Феррану Торресу пробить его из центра штрафной площади, но «Севилью» от поражения это не спасло. «Барселона» выиграла шестой тур кряду, возглавив погоню за «Реалом». Каталонцы отстают на 12 очков, но имеют матч в запасе.