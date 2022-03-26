Лапорта: «Хави может оставаться в «Барселоне» столько, сколько захочет»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о положении главного тренера Хави Эрнандеса в «Барселоне».

«Команду возглавляет тренер, который очень любит «Барселону» и отлично знает клуб. Как мне кажется, Хави может оставаться здесь столько, сколько захочет. Он отлично осознаёт, какой вклад он вносит», – рассказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В 25 матчах после его назначения «сине-гранатовые» одержали 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения во всех турнирах.