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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Хави может оставаться в «Барселоне» столько, сколько захочет»

26 Марта 2022 • 22:45 Комментировать
Барселона
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Севилья
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03.04 22:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о положении главного тренера Хави Эрнандеса в «Барселоне».

«Команду возглавляет тренер, который очень любит «Барселону» и отлично знает клуб. Как мне кажется, Хави может оставаться здесь столько, сколько захочет. Он отлично осознаёт, какой вклад он вносит», – рассказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Хави Эрнандес возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В 25 матчах после его назначения «сине-гранатовые» одержали 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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