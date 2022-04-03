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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо зол на «Барселону»

03 Апреля 2022 • 20:18 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.48 4.30 7.10
Через 0 ч. 43 мин.

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо недоволен тем, что клуб ведёт переговоры с двумя игроками на его позицию.

Контракт 23-летнего футболиста истекает в следующем году, а новое соглашение всё ещё не подписано. «Барселона» не может удовлетворить требования Араухо по зарплате, но в то же время предлагает гораздо более выгодные условия центральному защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену, а также проявляет интерес к Антонио Рюдигеру. По данным 90min, это злит уругвайца.

Рональд Араухо надеется продолжить выступления в «Барселоне», но ждёт более выгодное контрактное предложение. К игроку проявляет интерес английский «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Антонио Рюдигер Андреас Кристенсен Рональд Араухо
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03.04  22:00 Барселона ... Севилья 1.70 3.95 5.00
04.04  22:00 Реал Сосьедад ... Эспаньол 1.76 3.80 4.80
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