Араухо зол на «Барселону»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо недоволен тем, что клуб ведёт переговоры с двумя игроками на его позицию.

Контракт 23-летнего футболиста истекает в следующем году, а новое соглашение всё ещё не подписано. «Барселона» не может удовлетворить требования Араухо по зарплате, но в то же время предлагает гораздо более выгодные условия центральному защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену, а также проявляет интерес к Антонио Рюдигеру. По данным 90min, это злит уругвайца.

Рональд Араухо надеется продолжить выступления в «Барселоне», но ждёт более выгодное контрактное предложение. К игроку проявляет интерес английский «Манчестер Юнайтед».