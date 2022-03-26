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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Надеюсь, Месси вернётся»

26 Марта 2022 • 23:02 Комментировать
Барселона
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Севилья
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03.04 22:00

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мыслями о своём бывшем товарище по команде Лионеле Месси, который ныне выступает за «ПСЖ».

«Я смотрю его матчи при первой возможности, потому что можно многому научиться, наблюдая за игрой лучшего футболиста мира. Однако, когда у друга, коим я его считаю, возникают проблемы, это причиняет боль, – рассказывает Педри. – Я прекрасно проводил время с Месси на поле и за его пределами. Лео – замечательный человек. Надеюсь, он сможет вернуться. Быть его одноклубником – большая радость», – заявил 19-летний испанец в интервью La Vanguardia.

Педри Гонсалес выступает за «Барселону» с лета 2020 года. Лионель Месси покинул клуб летом 2021 года, перейдя в «Пари Сен-Жермен».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Педри
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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