«Барселона» и «ПСЖ» связались с агентом Дибалы

Список претендентов на Пауло Дибалу продолжает пополняться.

28-летний нападающий покинет «Ювентус» на правах свободного агента летом. Главными претендентами на его подписание считались миланский «Интер» и «Атлетико» из Мадрида, однако, как утверждает авторитетный инсайдер Николо Скира, с агентом аргентинца также связались «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». В ближайшее время стороны могут встретиться для обсуждения возможной сделки.

Пауло Дибала забил 13 голов и 6 раз ассистировал товарищам по «Ювентусу» в нынешней кампании. В общей сложности на его счету 113 забитых мячей за неполные семь лет в Турине.