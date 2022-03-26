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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и «ПСЖ» связались с агентом Дибалы

26 Марта 2022 • 23:18 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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03.04 21:45

Список претендентов на Пауло Дибалу продолжает пополняться.

28-летний нападающий покинет «Ювентус» на правах свободного агента летом. Главными претендентами на его подписание считались миланский «Интер» и «Атлетико» из Мадрида, однако, как утверждает авторитетный инсайдер Николо Скира, с агентом аргентинца также связались «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». В ближайшее время стороны могут встретиться для обсуждения возможной сделки.

Пауло Дибала забил 13 голов и 6 раз ассистировал товарищам по «Ювентусу» в нынешней кампании. В общей сложности на его счету 113 забитых мячей за неполные семь лет в Турине.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона ПСЖ Пауло Дибала
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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