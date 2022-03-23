Шустер: «Месси не должен возвращаться в «Барселону»

Бывший тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер считает, что Лионелю Месси не следует возвращаться в «Барселону».

«Не думаю, что Месси нужно возвращаться в «Барселону» в качестве игрока. Он провёл там невероятные годы, и его запомнят навсегда именно таким, – считает немец. – На его месте я бы поискал мотивацию где-то ещё. Он ещё может провести несколько лет на высоком уровне. На мой взгляд, «Пари Сен-Жермен» ему не подходит», – приводит слова Шустера издание Sport.

Поводом для слухов о возвращении Лионеля Месси в «Барселону» стал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов, после которого 34-летний аргентинец был подвергнут критике и освистан болельщиками парижской команды.