Обновление «Камп Ноу» будет осуществлено к 2025 году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что обновление «Камп Ноу» будет завершено к 2025-му году. Ранее уже сообщалось, что стадион будет частично переименован к честь нового спонсора - компании Spotify. Лапорта заверил, что проблемная ситуация с логистикой из-за неспокойной ситуации в восточной Европе не повлияет на сроки строительства стадиона - ранее с такой проблемой неожиданно столкнулся мадридский «Реал», также ведущий работы по обновлению своего стадиона.

Не исключено, что в ходе обновления стадиона «Барселоне» какое-то время придется играть на другом стадионе, например, на Олимпийском стадионе в Барселоне, сообщает каталонская радиостанция Racl.