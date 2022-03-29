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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова предложить 50 млн евро за Рафинью

29 Марта 2022 • 20:34 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1.45 4.50 7.00
03.04 22:00

«Барселона» продолжает попытки приобрести вингера «Лидса» Рафинью Диаса.

Как сообщает Sport, предыдущее предложение «Барселоны» в 25 млн евро было отклонено «Лидсом». По данным источника, каталонский клуб готов увеличить предлагаемую сумму до 50 млн евро с бонусами.

Напомним, что по окончании сезона отступные в контракте Рафиньи могут составить 25 млн евро. Это произойдёт в случае вылета «Лидса» из английской Премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше АПЛ 25-летний бразилец записал в свой актив 9 забитых мячей и 3 результативные передачи, сыграв 27 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Диас
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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