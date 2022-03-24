Рафинья хочет перейти в «Барселону»

Вингер английского «Лидса» Рафинья хотел бы перейти в «Барселону» после открытия летнего трансферного окна.

В подписании 25-летнего бразильца заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и множество других грандов европейского футбола, однако сам футболист предпочёл бы связать будущее с каталонским клубом, о чём сообщает издание Sport.

Как стало известно недавно, агент Рафиньи – экс-игрок «сине-гранатовых» Деку – уже провёл с «Барселоной» переговоры о потенциальном трансфере своего клиента. Стоимость нападающего будет зависеть от того, удастся ли «Лидсу» сохранить прописку в АПЛ.

Рафинья отметился 9 голами и 3 результативными передачами в 27 поединках нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.