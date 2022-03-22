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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета дал Обамеянгу хорошую характеристику при переходе в «Барселону»

22 Марта 2022 • 19:12 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.50 4.40 6.20
03.04 22:00

Не секрет, что уход Пьера-Эмерика Обамеянга из «Барселоны» не был связан с его спортивными показателями - габонский нападающий поссорился с испанским наставником Микелем Артетой, после чего перестал попадать в состав. Несмотря на все это, Артета, как сообщает Daily Mail, положительно охарактеризовал Обамеянга, когда ему позвонил главный тренер «Барселоны» Хави - и это, безусловно, делает честь Артете.

Также источник сообщает, что до неудачи с Альваро Моратой «Барселона» и не подумывала о варианте с Обамеянгом, который, к слову, забил уже девять голов за свой новый клуб - больше, чем за всю первую половину сезона с «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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