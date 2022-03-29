Переход Салаха в «Барселону» практически невозможен

«Барселоне» будет крайне трудно переманить в свои ряды звезду «Ливерпуля».

Даже если английский клуб согласится продать нападающего, а сам Салах будет готов перейти в «Барселону», трансфер крайне маловероятен из-за финансовых ограничений Ла Лиги. По информации Daily Mirror, каталонцы попросту не смогут зарегистрировать игрока со столь высокой зарплатой.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Переговоры о продлении зашли в тупик ещё в декабре из-за требований египтянина, которые клуб не может удовлетворить.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего форварда сборной Египта в 100 млн евро.