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Чемпионат Испании. Ла Лига

Переход Салаха в «Барселону» практически невозможен

29 Марта 2022 • 20:15 Комментировать
Барселона
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Севилья
1.45 4.50 7.00
03.04 22:00

«Барселоне» будет крайне трудно переманить в свои ряды звезду «Ливерпуля».

Даже если английский клуб согласится продать нападающего, а сам Салах будет готов перейти в «Барселону», трансфер крайне маловероятен из-за финансовых ограничений Ла Лиги. По информации Daily Mirror, каталонцы попросту не смогут зарегистрировать игрока со столь высокой зарплатой.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Переговоры о продлении зашли в тупик ещё в декабре из-за требований египтянина, которые клуб не может удовлетворить.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего форварда сборной Египта в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Мохамед Салах
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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